In de film van Lucrecia Martel gaat het kolonialisme gepaard met idiotie

'Ik heb alles verzonnen', zegt Lucrecia Martel (51), als de journalist van de Volkskrant opmerkt dat de slaven, indianen en kolonialen in haar historische speelfilm Zama op een of andere manier waarachtiger ogen dan gebruikelijk in periodedrama. Alsof de Argentijnse cineast geen voorbeeld zocht in bewaard gebleven achttiende eeuwse gravures of schilderijen, maar haar camera dichter bij de bron plantte. 'Die kapsels van de vrouwen? Heb ik verzonnen. De slaaf in jacquet? Verzonnen. De rood geverfde gezichten van de indianen? Deels verzonnen. Eigenlijk is alle kleding in de film arbitrair.