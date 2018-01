IFFR 2018: ook dit jaar hebben Bero Beyer en zijn programmeurs aansprekende filmmakers gestrikt

Het is nog een beetje geheim, maar ik ga ervan uit dat we Schraders re-cut vertonen Bero Beyer

Nog een opvallende gast, en spreker: filmmaker Paul Schrader (tevens scenarist van Martin Scorsese), die nieuw én oud werk meebrengt. Ontevreden over de versie die de studio uitbracht van zijn thriller Dying of the Light (2014), kaapte de 71-jarige Amerikaan het filmmateriaal. 'Een rebelse daad', zegt directeur Beyer. 'Het is nog een beetje geheim, maar ik ga ervan uit dat we zijn re-cut vertonen.' Verder komt actrice Charlotte Rampling langs: de eerste festivaldag is ze te gast voor een Big Talk, een diepgaand gesprek over haar werk met onafhankelijke filmmakers.



Het is het derde festival onder leiding van de succesvolle Beyer: de bezoekcijfers zijn hoog, de zaalgesprekken zijn energieker, de themaprogramma's minder abstract. En ondanks de grote hoeveelheid films is de programmering geen wirwar. Beyer schroefde het aantal films (en prijzen) in de Hivos Tiger-competitie terug naar acht films. Ook dit jaar is er een Nederlandse titel bij, Possessed, van Rob Schröder en het kunstenaarscollectief Metahaven. 'Een soort kakofonisch essay over hoe de jonge generatie naar de wereld kijkt', aldus Beyer.



IFFR, 24/1 t/m 4/2, diverse locaties in Rotterdam.