Hollywooddiva valt voor arbeidersjongen: het overkwam Peter Turner uit Liverpool

Daar staat hij, Peter Turner, 66 jaar inmiddels, kaal, geheel in het zwart, dat dan wel strak afkleedt, maar zijn flinke buik niet kan verbergen. Hij houdt een taxideur open. We gaan op tour door Liverpool, de stad van voetbal en The Beatles, maar voor Turner, die er geboren werd, vooral de stad waar hij de liefde van zijn leven ontmoette, de Hollywoodactrice Gloria Grahame. Hij schreef er een boek over, Film Stars Don't Die in Liverpool (1986), dat nu verfilmd is, met Annette Bening en Jamie Bell in de hoofdrollen.