Hoe heeft een zeemonster seks? Dat kunt u nu zelf ervaren, dankzij de zeemonsterdildo

Met dertien Oscarnominaties voor The Shape of Water is er in ieder geval al een grote winnaar: XenoCat Artifacts. Het bedrijf bracht onlangs een seksspeeltje op de markt, Jewel of the Amazon, als ode aan de film. Het is een dildo in de kleuren van het zeemonster uit de hoofdrol, lichtgevend, met vinachtige uitstulpingen. Binnen drie dagen was de eerste voorraad uitverkocht.



Zeemeermanpiemels, hoeveel mensen hadden er voor The Shape of Water over gefantaseerd? Niet zoveel, valt op te maken uit een heerlijk artikel op Vice over zeemonsterporno.