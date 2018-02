Hoe echter, hoe beter: authenticiteit is het evangelie in Hollywood

Of ze even over een stuk onverharde weg wilde rijden in een auto die volgens een technicus onbetrouwbaar was. Met 65 kilometer per uur, want dan wapperde haar haar precies goed. Toen actrice Uma Thurman weigerde, op de set van Kill Bill, kreeg ze een boze Quentin Tarantino tegenover zich. Dus deed ze het toch. Ze crashte.



Thurman vertelde over haar bijna-doodervaring in The New York Times, afgelopen weekend, als onderdeel van haar Harvey Weinsteinverhaal. Het ging haar om het beeldmateriaal van het ongeluk.