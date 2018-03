Het was dit jaar de #MeToo-editie van de Oscars: vanaf nú wordt alles diverser en vrouwvriendelijker

Dat leverde een tamme, wat stichtelijke avond op, maar Hollywood zal tevreden zijn over die uitkomst in een rumoerig jaar. En de Academy had het geluk dat enkele bekroningen gunstig uitvielen, zodat de beloften niet geheel loos leken. Zo won Jordan Peele als eerste zwarte Amerikaan ooit de beste originele scenario-Oscar voor zijn horrorsatire Get Out, de onverwachte en veelbesproken bioscoophit over de gruwelen van goedbedoeld racisme.



Voor Nederland begon de avond al historisch: nooit eerder werden Nederlanders genomineerd in de categorieën beste cinematografie (cameraman Hoyte van Hoytema voor Dunkirk) of beste make-up (special make-up artiest Arjen Tuiten voor Wonder). Geen van beiden won, zoals verwacht. Prijzen gingen naar het make-up team achter Gary Oldmans Churchill in Darkest Hour en de Britse cameraveteraan Roger Deakins, die met zijn veertiende nominatie eindelijk een Oscar won, voor Blade Runner 2049.



Ook opvallend: het voor het eerst royaal meedingende Netflix (onder meer met de speelfilm Mudbound) won zijn eerste Oscar voor de documentaire Icarus, waarin regisseur en amateurwielrenner Bryan Fogel per ongeluk de kolossale dopingfraude in Rusland blootlegt.