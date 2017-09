Guillermo del Toro wint Gouden Leeuw met The Shape of Water

De regisseur won niet eerder een belangrijke artistieke prijs op een van de grote filmfestivals. The Shape of Water, een film van de Amerikaanse Fox-studio, staat pas 15 februari gepland voor een release in de Nederlandse bioscoop.



De jury van de 74e festivaleditie, onder leiding van Annette Bening, gaf de Grote Juryprijs aan Foxtrot van de Israëlische cineast Samuel Maoz. In diens nachtmerrieachtige parabel over schuld, boete en toeval krijgt een Israëlisch gezin te horen dat hun dienstplichtige zoon is omgekomen. Maoz, die in 2013 de Gouden Leeuw won voor zijn debuut Libanon: 'Foxtrot is dans, er zijn veel interpretaties van, maar je eindigt altijd op zelfde beginpunt'.



De prijs voor beste regie én die voor beste debuut gingen naar de jonge Franse filmer Xavier Legrand voor zijn drama Jusqu'à la garde, over een probleemscheiding die almaar verder ontspoort.