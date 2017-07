Grondlegger van de zombiefilm George A. Romero overleden

In de film zit een groep mensen gevangen in een huis dat wordt omringd door een groeiende groep zombies. Met de film maakte Romero het zombiegenre in één klap populair. Hij inspireerde verschillende regisseurs doordat hij als eerste zombies bloedend en apathisch door het beeld liet lopen. De film, met een budget van slechts 114.000 dollar, was een dermate groot succes dat Romero een hele reeks zombiefilms besloot te maken.



Hij maakte een cyclus van zes films waarin de doden opstaan en zich gaan voeden met de levenden. De meeste films zijn uitgegroeid tot cultklassiekers. Hij regisseerde Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005), Diary of the Dead (2007) en Survival of the Dead (2009).