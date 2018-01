Golden Globes geheel in teken van Time's Up: 'Goedenavond dames en overgebleven heren'

Prijzen

De winnaars van de avond waren Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dat tot beste filmdrama werd uitgeroepen en Lady Bird, beste film in de categorie comedy of musical, een onderscheid dat bij de Oscars niet wordt gemaakt. Maar Three Billboards, dat vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen draait, lijkt de beste papieren voor de Oscars te hebben: Frances McDormand won de prijs voor beste actrice, Sam Rockwell was de beste manlijke bijrol en de film won ook de prijs voor beste scenario. Guillermo del Toro, regisseur van The Shape Of Water, op voorhand de film met de meeste nominaties, werd uitgeroepen tot beste regisseur. En voor de rest van de wereld is het altijd interessant te zien welke film de buitenlandse categorie wint: die prijs ging naar het Duitse Aus dem Nichts (In The Fade) van Fatih Akin, waarvan hoofdrolspeler Diane Kruger eerder de prijs voor beste actrice in Cannes won.



In de televisiecategorieën gingen de belangrijke prijzen naar producties van Hulu, Netflix, Amazon en HBO, de grote spelers op het gebied van televisieseries. Beste televisiedrama werd The Handmaid's Tale (Hulu, in Nederland door Videoland verspreid), terwijl hoofdrolspeelster Elisabeth Moss tot beste actrice werd uitgeroepen. In de categorie comedyserie won The Marvelous Mrs Maisel (Amazon) en werd hoofdrolspeelster Rachel Brosnahan tot beste actrice uitgeroepen. In deze categorie won Aziz Ansari de prijs voor beste acteur voor Master Of None, waarmee hij ook de eerste acteur met een Aziatische achtergrond was die deze prijs won. En Sterling K. Brown (die won voor zijn rol in This Is Us) was de eerste zwarte acteur die beste acteur werd in een televisiedrama. Ook Big Little Lies (HBO), de andere grote televisiehit van 2017, viel in de prijzen: beste miniserie en een prijs voor Nicole Kidman, terwijl in die categorie Ewan McGregor won voor zijn dubbelrol in het derde seizoen van Fargo (Netflix).



De Hollywood Foreign Press, die nogal eens onder vuur lag, als een clubje dat uit de hand van de filmindustrie eet, kan terugkijken op een avond die niet slecht was voor hun imago. 'Hollywood Foreign Press', zei Seth Meyers, 'geen drie woorden in de Engelse taal die Trump meer haat of het moet de Hillary Mexico Salad Association zijn.'