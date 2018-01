Golden Globes geheel in teken van #metoo-affaire

Prijzen

Naast alle aandacht voor de #metoo-affaire, werden er uiteraard ook 25 belangrijke prijzen verdeeld. De Golden Globe voor beste film in de categorie drama ging naar Three billboards outside Ebbing, Missouri. Voor diezelfde film kreeg Frances McDormand de prijs voor beste actrice. Lady Bird kreeg de prijs voor beste film in de categorie Comedy of Musical. Saoirse Ronan won een prijs voor haar titelrol in Lady Bird.



Nicole Kidman won de prijs voor beste actrice in een miniserie, voor haar rol in Big Little Lies. The Handmaid's Tale won de prijs voor beste dramaserie, Elisabeth Moss werd geëerd als beste actrice in diezelfde serie. Coco won in de categorie tekenfilms.