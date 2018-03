Oscar voor beste film naar The Shape of Water

Frances McDormand won eerder op de avond haar tweede Oscar. De 60-jarige actrice kreeg het beeldje voor haar rol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Eerder won McDormand de prijs al voor haar rol in de thriller Fargo.



Gary Oldman is zondagnacht bekroond als beste acteur van het jaar. De 59-jarige ster won het beeldje voor zijn rol van Winston Churchill in het drama Darkest Hour. Hij gold veruit als favoriet in deze categorie. Darkest Hour won eerder al de Oscar voor beste make-up.



Regisseur en scenarist Jordan Peele won de Oscar voor beste originele script. De 39-jarige Peele kreeg het beeldje voor zijn horrorfilm Get Out. Peele stelde 'twintig keer te zijn gestopt met het schrijven van het scenario omdat ik vreesde dat de film toch niet gemaakt kon en zou worden. Maar ik kwam steeds terug bij het verhaal omdat ik geloofde dat mensen dit wilden en moesten zijn.'



Guillermo del Toro kreeg de Oscar gewonnen voor beste regisseur. Hij won het beeldje voor zijn fantasy-drama The Shape of Water. Hij gold als grote favoriet in deze categorie; eerder won hij onder meer een Golden Globe en een Gouden Leeuw voor zijn film. The Shape of Water vertelt over een waterwezen dat begin jaren zestig in een Amerikaanse legerbasis aan allerlei testen wordt onderworpen. De film gold met dertien nominaties als een van de grote kanshebbers.



Bijrollen

Sam Rockwell sleepte de Oscar voor beste mannelijke bijrol in de wacht. De acteur won het beeldje voor zijn rol als racistische, homofobe agent in de thriller Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Rockwell won al meerdere prijzen voor de opmerkelijke rol. Het was de eerste keer dat de acteur was genomineerd. De film vertelt over een moeder die door drie billboards te huren aandacht voor de onopgeloste moord van haar dochter te vragen.



Allison Janney won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De actrice kreeg het beeldje voor haar vertolking van LaVona, de moeder van kunstschaatskampioene Tonya Harding in de biografiefilm I, Tonya. De 58-jarige Janney was veruit de favoriet in deze categorie. De actrice kreeg al talloze prijzen voor haar vertolking.



Het Chileense drama Un Mujer Fantástica kreeg de Oscar voor beste buitenlandse film. Het drama van regisseur Sebastián Lelio vertelt over een transseksuele vrouw die rouwt om haar overleden vriend. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat Chili het beeldje voor beste buitenlandse film wint. Het was de tweede nominatie voor het land ooit. De Nederlandse kandidaat in deze categorie, Layla M, viel in de voorrondes al af.