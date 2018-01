Fries Film Archief vindt een verloren gewaande scène uit 1924 van komiek Stan Laurel

Ontbrekende scènes in stomme films zijn niet ongebruikelijk, zegt Rongen-Kaynakçi. 'De tussentitels verschilden per land, waardoor producenten in ieder land in de film knipten. Dan is het een kleine stap om, bijvoorbeeld vanuit ideologisch perspectief, hele scènes te verwijderen.'



Het materiaal is na de oorlog als onderdeel van een collectie aangeschaft door Hendrik van Kampen, die een fotohandel in Leeuwarden bestierde. Daar is het jarenlang in de kelder blijven liggen, totdat een bevriende amateurhistoricus de verzameling in 2007 naar het archief bracht.



De nieuwe versie van Detained is van zaterdag tot en met woensdag in het Leeuwarder Filmtheater Slieker Film te zien. Ook wordt hij zondag vertoond in Eindhoven, tijdens het Nederlands Silent Film Festival.