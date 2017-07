Films With a View bij Pllek

In Amsterdam-Noord wordt elke week wel wat nieuws geopend, maar wij zijn op deze dinsdagavond bij iets wat er al even zit: Pllek. In 2012 opende dit café-restaurant op het NDSM-terrein en sindsdien kun je er yogalessen volgen, liveoptredens zien of naar de openluchtbioscoop. Vanavond doen we het laatste. Zodra de zon in het IJ zakt, zetten we onze gehuurde koptelefoons op en wordt het muisstil aan de zijkant van de loods.