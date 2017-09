Filmmakers op zoek naar authenticiteit in sloppenwijken is ingewikkeld

U kent Angelina Jolie. Actrice, megaster, mensenrechtenactivist. Een van de meest geëngageerde regisseurs bovendien: met al haar sterrenkracht tilt ze noodzakelijke films van de grond waar geen mens anders interesse voor had gehad. Haar keiharde debuut In the Land of Blood and Honey (2011) bijvoorbeeld, over het doelmatig inzetten van verkrachtingen in oorlogen.



Diezelfde Angelina Jolie blijkt nu tijdens het casten van zo'n film, First They Killed My Father (vanaf deze week op Netflix) geld te hebben afgepakt van huilende, arme Cambodjaanse kinderen.