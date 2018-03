Filmlijst der filmlijstjes is mannenwerk. Hoe ziet de vrouwelijke top 250 van IMDB eruit?

Effect

Hickey keek voor zijn onderzoek naar de ruim vierduizend films die kans maken op de plek in de lijst. Criterium daarvoor is het minimum van 25 duizend beoordelingen. Van de films die in aanmerking komen, hadden er nog geen honderd meer vrouwelijke dan mannelijke stemmen - veronderstellend dat gebruikers hun geslacht eerlijk invullen. In negentig procent van de gevallen waren er minimaal twee mannelijke stemmen voor elke vrouwelijke, in meer dan de helft was die verhouding minimaal vijf mannen voor elke vrouw.



Om het effect van de scheve verhouding te tonen, laat Hickey ook zien hoe de lijst eruit had gezien als je alleen de vrouwelijke stemmen zou tellen. The Lion King wordt de vierde beste film ter wereld (nu staat de animatiefilm op plek 49) en Finding Nemo vliegt van de 166e naar de 53e plek. Ook Harry Potter and the Deathly Hallows: part 2 komt stuk hoger uit in de vrouwenversie: op nummer 14 in plaats van 218. Films met minder geluk zijn western The Good, the Bad and the Ugly (van 8 naar 155) en Japanse samuraiklassieker Shichinin no Samurai, die van nummer 19 naar een plek ver buiten de top 250 valt.