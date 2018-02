En de winnaar van het Rotterdams Filmfestival is... het poëtische The Widowed Witch

Disneyworld

De 47ste editie kende de nodige aansprekende gasten. Van de in cinefiele kringen hooggeachte Argentijnse regisseur Lucretia Martel en de Amerikaanse filmveteraan Paul Schrader tot diens jongere landgenoot en collegaregisseur Sean Baker. Die laatste sprak in Rotterdam over The Florida Project, zijn bioscoophit (vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen) over de bewoners van aftandse motels nabij Disneyworld.



Ook de nieuwere IFFR-programma's gedijen. Zoals Critics' Choice, waarin internationale critici geacht worden visueel te reageren op een nieuwe, en vaak sterke film naar keuze. En er was het programma voor pan-Afrikaanse cinema, samengesteld door degenen die vorig jaar het Black Rebels-programma bedachten. De bijbehorende talkshow gaat zozeer over identiteit dat film af en toe bijzaak lijkt, maar de samenstellers selecteerden ook dit jaar weer fraai en zelden in de bioscoop te aanschouwen werk van Afrikaanse filmmakers.



Leukste, eenmalige onderdeel: het door Palme d'Or winnaar Apitchatpong Weerasethakul ingerichte slaaphotel met slaapcinema. Een origineel en eigen idee van de Rotterdamse programmeurs. Geestig, maar ook waarlijk van toegevoegde waarde voor wie geïnteresseerd is in de droom en werkelijkheid pendelende cinema van Thailands meest prominente filmmaker. Zo kan het IFFR vooruit.