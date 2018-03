Een schietpartij in Amsterdam? In de sneeuw?! Nee, hier wordt de film The Goldfinch opgenomen

In een wit overhemd besmeurd met bloed en braaksel kijkt acteur Ansel Elgort over de Amsterdamse Reguliersgracht uit. Het is half 8 in de ochtend, 5 graden en het straatbeeld achter de jonge Hollywoodster uit Baby Driver en The Fault in Our Stars wordt met verse nepsneeuw wit en winters gemaakt. Director of photography Roger Deakins, die minder dan een maand geleden nog een Oscar voor zijn werk in Blade Runner 2049 won, maakt grote armgebaren naar de cameracrew. Een assistent klapt het klapbord. Elgort wordt meegesleept door acteur Aneurin Barnard. We zijn bij de verfilming van The Goldfinch (Het Puttertje), de bestseller van de Amerikaanse auteur Donna Tartt uit 2013, die zich deels afspeelt in Amsterdam.