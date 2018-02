Duitse zangeres Nina Hagen laat documentaire Buying the band offline halen

Geklaagd

Donderdag was de film opeens van YouTube en 3voor12 gehaald. Nu blijkt dat Nina Hagen heeft geklaagd. In de film wordt gezegd dat Jan 't Hoen 80 duizend euro betaalt om Hagen in te huren voor een tournee en voor studio-opnames. Als de legendarische punkdiva eenmaal in Amsterdam aankomt voor een repetitie, geeft ze geen toestemming om te filmen. Van Sintmaartensdijk hangt vervolgens enkele verborgen camera's op.



Zodra de studiosessie begint, blijkt dat Hagen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Ze had een lijst van 38 liedjes opgestuurd gekregen die ze van tevoren moest leren spelen om te kunnen repeteren met Romanza Brava. Ter plekke wil ze alleen eigen werk spelen. 'Ik ben Nina Hagen!', roept ze. 'Ik speel wat ik wil.' Deze scènes worden verwijderd in de nieuwe versie en met tekst samengevat in beeld.



Buiten de openbare ruimte is het niet toegestaan om mensen zonder toestemming te filmen. Het recht van privacy weegt in een besloten ruimte zwaarder dan het recht op vrij informatiegaring. Alleen bij een zwaarwegend publiek belang is undercoverjournalistiek juridisch geoorloofd.