Dochter legendarische regisseur Orson Welles wil film vader in Cannes

Een van de projecten die waren ingezonden is The Other Side of the Wind, de onvoltooide laatste film van Welles. Dit werk van de in 1985 overleden cineast werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw nooit voltooid door productieproblemen en ruzie met de financier van de film. Onder auspiciën van en met geld van betaalzender Netflix is The Other Side of the Wind, een satire over een filmmaker die worstelt met het afwerken van zijn laatste film terwijl hij met nieuwe jongere regisseurs moet concurreren, nu alsnog voltooid. Hoofdrollen erin worden gespeeld door Welles' toenmalige collega's John Huston en Peter Bogdanovich.