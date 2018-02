Dit zijn de Nederlandse films op filmfestival Berlinale

Generation Kplus

Naar goed Duits gebruik komt Dikkertje Dap in de nagesynchroniseerde versie: Mein Freund, die Giraffe

In de categorie Generation Kplus, bedoeld voor de jongste kinderen, is de aandoenlijke hitfilm Dikkertje Dap voor het eerst buiten Nederland te zien. Naar goed Duits gebruik in de nagesynchroniseerde versie: Mein Freund, die Giraffe. Van de 28-jarige debutant Janet van den Brand draait de fijnbesnaarde documentaire Ceres, waarin ze vier kinderen volgt uit verschillende Zeeuwse boerengezinnen die het vak stapje voor stapje van hun ouders leren. 'Ik ben heel zenuwachtig', zegt ze, 'maar toch vooral heel blij. Berlijn was mijn eerste keus, zó cool om dan direct te worden geselecteerd.'



Ook Van den Brand is een bekende van het festival: haar korte film Rosa, zusje van Anna was in 2013 te zien in Berlijn. Van den Brand studeerde sinds 2010 in België, eerst aan kunstschool het St. Lukas in Brussel en vervolgens een master filmregie aan het KASK in Gent. De afgelopen tweeënhalf jaar werkte ze aan haar debuut. Haar boerenkinderendocumentaire is geen kritiek op de bio-industrie noch een lofzang op duurzame landbouw, maar kruipt volledig in de belevingswereld van de kinderen. 'Het is de bedoeling dat je hun wereld via hun ogen leert kennen.'



Een zintuiglijke of haptische film, zo noemt Van den Brand haar debuut. Ze luisterde ter inspiratie goed naar het geluid in de films van de Argentijnse Lucrecia Martel, onlangs nog te gast op het filmfestival van Rotterdam. 'Zij creëert hele werelden met een precieze geluidsmontage.' Cameraman en partner Timothy Wennekes filmt in Ceres veel in extreme close-ups en componist Harrold Roeland gebruikt natuurgeluiden als basis voor zijn composities. 'Je moet de varkensharen in je mond proeven, als het ware.'