Dit zijn de beste films van 2017 - volgens de Volkskrantlezers

1 Manchester by the Sea 4.664



2 Moonlight 4.621



3 Blade Runner 2049 3.924



4 Dunkirk 3.081



5 Brimstone 2.298



6 The Square 2.281



7 The Killing of a Sacred Deer 2.084



8 Baby Driver 2.194



9 Paterson 2.068



10 Loveless 1.917



11 Get Out 1.781



12 Lion 1.394



13 Mother! 1.274



14 Jackie 1.129



15 The Handmaiden 1.099



16 I Am Not Your Negro 1.051



17 The Big Sick 908



18 American Honey 875



19 Star Wars: The Last Jedi 851



20 Una Mujer Fantástica 829



21 Guardians of the Galaxy Vol. 2 806



22 Hidden Figures 774



23 20th Century Women 769



24 Wind River 713



25 Happy End 686



26 Loving Vincent 679



27 Bram Fischer 659



28 Logan 643



29 T2: Trainspotting 643



30 Wonder Woman 525



31 Murder on the Orient Expres 504



32 On Body and Soul 471



33 120 BPM 440



34 Good Time 431



35 Manifesto 420



36 Visages, villages 414



37 Ghost in the Shell 411



38 Maudie 411



39 Beauty & the Beast 409



40 Lady Macbeth 404



41 Okja 401



42 Thor: Ragnarok 400



43 Coco 390



44 Demain tout commence 380



45 Aquarius 377



46 A Monster Calls 372



47 Kingsman: The Golden Circle 368



48 The Beguiled 361



49 Kedi 351



50 L'amant double 340



51 Liefde is aardappelen 338



52 Vele hemels boven de zevende 336



53 Atomic Blonde 332



54 Your Name 328



55 After the Storm 324



56 Louise en hiver 313



57 Raw 308



58 It 307



59 Dancer 304



60 A Ghost Story 300



61 In Blue 292



62 Valerian and the City of a Thousand Planets 279



63 Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge 278



64 Victoria and Abdul 275



65 The Sense of an Ending 273



66 Django 272



67 The Other Side of Hope 272



68 King of the Belgians 269



69 Sami Blood 269



70 War for the Planet of the Apes 264



71 The Hitman's Bodyguard 259



72 The Glass Castle 254



73 Tulipani 247



74 Heartstone 246



75 Alien: Covenant 225



76 Logan Lucky 223



77 Spider-Man: Homecoming 217



78 David Lynch: The Art Life 209



79 La Chana 208



80 Alone in Berlin 201



81 C'est la vie! 188



82 Split 186



83 The Founder 184



84 In the Crosswind 183



85 Het doet zo zeer 179



86 Certain Women 176



87 Life, Animated 176



88 Verdwijnen 171



89 Train to Busan 170



90 The Nile Hilton Incident 168



91 Thelma 166



92 Retour en Bourgogne 164



93 The Edge of Seventeen 161



94 Despicable Me 3 156



95 The Fury of a Patient Man 156



96 Silence 155



97 Life 154



98 Sage Femme 153



99 The Day Will Come 153



100 Lego Batman Movie 152