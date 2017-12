Dit zijn de 25 beste films van 2017

Was 2017 een memorabel filmjaar? O jazeker. En voor de duidelijkheid: we rekenen alle dit jaar in Nederland uitgebrachte speelfilms mee.



Barry Jenkins liet met Moonlight zien dat de Amerikaanse samenleving nog wel wat onvertelde verhalen herbergt: over homofobie en het machoharnas, twee vaste waarden binnen de door drugsproblematiek en afwezige vaders getekende zwarte onderklasse. Patty Jenkins (geen familie) bewees met Wonder Woman dat de wereld heus ook uitloopt voor een vrouwelijke superheld en dat een vrouwelijke regisseur net zo behendig is in het regisseren van die oeverloze, maar op zich fraai gechoreografeerde gevechtsscènes.