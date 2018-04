Dit is waarom sterrenkundige Govert Schilling bij het kijken van 2001: A Space Odyssey alle gevoel van tijd verloor

Ik weet niet meer precies wanneer ik 2001: A Space Odyssey voor het eerst zag. Ergens midden jaren zeventig moet het geweest zijn, toen ik al compleet verslingerd was geraakt aan het heelal. In elk geval niet in 1968, toen de film uitkwam, want toen was ik 11, en bij ons thuis deden we niet aan bioscoopbezoek. Ik weet nog wél dat die eerste keer, in de Utrechtse Catharijnebioscoop, een verpletterende indruk op me maakte.