Deze documentaire brengt een ode aan het vroegste werk van de filmpioniers Lumière

Als directeur van 's werelds belangrijkste filmfestival, dat van Cannes, staat Thierry Frémaux bekend als een bovengemiddeld charmante gastheer. Ook op reis, in zijn tweede hoedanigheid van directeur van het Lumière-instituut in Lyon, is de 57-jarige Fransman de hoffelijkheid zelve. Even dat complimentje maken voor het Eye-museum, waar zijn documentaire met gerestaureerd werk van de filmpioniers Lumière in voorpremière gaat: 'Ik bezocht vanmiddag het filmarchief van Eye. Ik kan u zeggen dat dit misschien wel het meest geavanceerd opgeslagen erfgoed in de wereld is.