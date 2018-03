De Volkskrant tv-selectie van zaterdag 24 maart

The stand-ups seizoen 2, te zien op Netflix



Voor het ontdekken van de stand-up comedians van morgen zitten we goed bij het tweede seizoen van deze Netflix-serie, waarin we zes nieuwe, veelbelovende komieken zien optreden in het Globe Theatre in Los Angeles. Onder de hoofdpersonen ditmaal o.a Rachel Feinstein, die al eerder in Nederland speelde toen zij in 2016 in het voorprogramma stond van comédienne Amy Schumer.