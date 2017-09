De belichting in films is nog niet ideaal voor zwarte huid

Nu er aan meer diversiteit wordt gedacht in Hollywood en andere witte filmbolwerken, is er nog iets waarbij filmmakers stil zouden moeten staan: hoe krijg je een gekleurde huid mooi op film? Via The Guardian kwam ik deze week bij een interessant artikel op de journalistieke site Mic.com. Het was een gesprek over de belichting van donkere acteurs met Ava Berkofsky, die het camerawerk van de HBO-serie Insecure verzorgt. Een tv-serie die erin slaagt de Afro-Amerikaanse hoofdrolspelers van het scherm te laten spatten, zelfs in een donkere nachtclub.