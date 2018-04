De avonturen van Frank Heinen bij zijn held, jeugdregisseur Henk van der Linden

De hele zomer van 1992 was ik Veldwachter Flipse. Middagen achtereen achtervolgde ik in die rol Dik Trom (mijn buurjongen, Reneetje) en liet ik me voortdurend door hem misleiden, ­zodat ik hard met mijn hoofd tegen zijn slaapkamermuur liep, of voorover ­tuimelde in een plantsoen vol rozebottelstruiken. Een ­andere keer was ik een boef (Bram of Lam) en mijn buurjongen een stripfiguur (Sjors of Sjimmie).