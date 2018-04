CineMember neemt het met arthousefilms op tegen Netflix en Videoland

Het initiatief voor CineMember kwam vanuit de Nederlandse filmdistributeur September Film, waar Hartman werkt. Filmhuisfilms doen het met 2,7 miljoen bioscoopbezoeken in Nederland en 2,3 miljoen in België erg goed, maar zodra ze uit de bioscopen weg zijn, zijn deze arthousefilms moeilijk te kijken. 'Netflix en Videoland kopen maar een fractie van onze films. Toni Erdmann willen ze nog wel, maar ze passen zodra het kleiner of onbekender wordt.' Samen met onder meer Cinéart, Paradiso, Lumière, Cinemien, In The Air en Just Entertainment besloot Hartman zelf iets te beginnen.



Waar Netflix in Nederland nu tussen de 2 en 3 miljoen abonnees heeft, hoopt de CineMemberdirecteur in het eerste jaar op tienduizend leden. Om het platform winstgevend te maken, moet dat in vier jaar oplopen tot 40- ­à 50 duizend. 'We hebben natuurlijk minder content dan Netflix en Videoland en bedienen een nichedoelgroep', legt Hartman uit. 'Ik verwacht niet dat veel Videoland- of RTL-kijkers bij ons een abonnement nemen.'

