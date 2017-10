Broers zijn mede dankzij Robert Pattinson nieuwe hype van de internationale filmwereld

Het is de dag na de wereldpremière van hun film Good Time, afgelopen mei op het filmfestival van Cannes. De regisserende, schrijvende en acterende broers Joshua en Benny Safdie hebben zich in één klap ontworsteld aan de obscuriteit van het onafhankelijke Amerikaanse filmcircuit. De in Cannes doorgaans uiterst kritische filmpers is vrijwel unaniem lovend over de energieke grotestadsthriller, waarin de onberekenbare explosieve straatcrimineel Connie na een uit de hand gelopen bankoverval tijdens een lange doorwaakte nacht door New York raast. Zijn verstandelijk beperkte - en medeplichtige - broer Nick is tijdens een onhandige vluchtpoging gearresteerd.