Blijft voor Hollywood de disclaimer over 'gelijkenissen met bestaande personen' genoeg?

Omineus bericht in filmblad The Hollywood Reporter afgelopen week: het zijn riskante tijden voor makers van speelfilms en tv-series die zich baseren op ware gebeurtenissen en bestaande personen, juridisch gesproken. Aanleiding is de rechtszaak die is aangespannen tegen de makers van de succesvolle film The Wolf of Wall Street (2013) .



Klager is ondernemer en advocaat Andrew Green. Hij heeft acteur Leonardo DiCaprio, regisseur Martin Scorsese en scenarist Terence Winter beschuldigd van 'laster' en 'broddelwerk'.