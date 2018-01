Bioscopen in 2017 drukbezocht, maar Nederlandse films zijn een stuk minder populair

De Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN) wijzen in hun jaarlijkse gezamenlijke persbericht op de investeringen als reden voor de groei. Niet alleen de zaalcapaciteit nam de afgelopen jaren toe (er zijn weer dertien nieuwe zalen erbij in 2017, in totaal 2.800 stoelen), maar ook wordt in Nederland aan alle kanten geïnvesteerd in de kwaliteit van de zalen en de projectie. 'Zowel in de arthouses als in de grote bioscopen', zegt Hajo Binsbergen, bestuurslid van FDN en directeur van Warner Bros Nederland. 'Dat zie je ook terug in de cijfers. Er wordt weleens gezegd dat een paar grote films tegenwoordig alles verdelen, dat de kleinere films het afleggen. Maar het is gewoon niet waar. De groei betreft elk segment: van blockbuster tot arthouse.'



Het gemiddelde bioscoopbezoek per hoofd van de bevolking is nu 2,1 keer per jaar, een record sinds 1978. 'Dat is boven landen als België, Duitsland en Zweden. Al kan het altijd beter. De groei zit hem met name in de iets oudere doelgroep, die de bioscoop beter weet te vinden. Maar dat is niet ten koste van de jongeren: die gaan ook massaal.'