Acteur R. Lee Ermey overleden: de Vietnamveteraan die per toeval voor de camera belandde

Vrijelijk improviseren

Aanvankelijk was Ermey, Vietnamveteraan en voormalig instructeur bij een mariniersopleiding, niet eens ingehuurd als acteur. Hij zou technische adviezen geven, zoals hij eerder had gedaan bij Francis Ford Coppola's Vietnam-epos Apocalypse Now. Kubrick liet hem de jonge acteurs die een rol als soldaat wilden bemachtigen ondervragen. Toen de regisseur de beelden van de audities zag, was hij verkocht. Hij had al een acteur ingehuurd om Hartman te spelen, maar die hoefde niet meer te komen. Niemand kon zo goed schelden en intimideren als Ermey.



'Hij was een wandelende encyclopedie van beledigingen', vertelde Kubrick in een interview met de Franse krant Le Monde in 1987. Het leverde Ermey een bijzondere positie op: hij was de enige die vrijelijk mocht improviseren op de set. Ongeveer de helft van Hartmans angstaanjagende tirades tegen de jonge rekruten schudde Ermey zo uit zijn mouw, schatte Kubrick later.



Ermey baseerde zich daarvoor op zijn eigen militaire ervaring. Zonder acteeropleiding en met slechts een paar kleine filmrollen op zijn naam (in Apocalypse Now was hij kort te zien als helikopterpiloot) zette hij een klassiek geworden personage neer. Hartman stond voor de sadistische, effectieve machinerie van het leger, waar jonge mannen ontmenselijkt werden.