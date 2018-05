A Man Of Integrity is een waarachtig angstaanjagende film

A Man of Integrity

Regie: Mohammad Rasoulof

Met Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi, Misagh Zare, Zeinab Shabani.

117 min., in 12 zalen.

De plot is vol. Het is een kluwen van over elkaar heen buitelende, in elkaar grijpende en escalerende gebeurtenissen die Reza steeds dieper de ellende in trappen. Verstikkend, en daarin zeer geslaagd. Rasoulof laat zijn publiek via Reza voelen hoe het is om doelgericht bij de strot te worden gegrepen door een almachtig systeem. Ademruimte wordt alleen gegund aan degenen die inschikken. Zijn vrouw Hadis (Soudabeh Beizaee), directeur van een meisjesschool, komt ondertussen juist in de verleiding om haar macht te misbruiken, om de intimidatie van haar man en daarmee haar gezin te beteugelen. Het is een fascinerende morele chaos. Wanneer verandert integriteit in mannelijke trots en koppigheid? En waar begint Reza's verantwoordelijkheid voor zijn gezin?



Het ligt voor de hand in A Man of Integrity een autobiografische vertelling te zien. Regisseur Rasoulof ligt voortdurend in de clinch met het regime. In 2010 werd hij samen met de bevriende filmmaker Jafar Panahi gearresteerd en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Hij kwam vrij op borgtocht, maar werd vorig jaar september na terugkeer van de publiciteitstour van A Man of Integrity wederom opgepakt. Nu wacht hij in huisarrest op een mogelijke veroordeling vanwege 'propaganda tegen het regime'. De angst die Reza gaandeweg bedwelmt, is ook Rasoulofs angst.



De regisseur geeft zijn gevoelswereld ongefilterd weer op het witte doek. En dat, hoe cru ook, maakt A Man of Integrity, vorig jaar in Cannes bekroond met de hoofdprijs van het Un Certain Regard-programma, tot een waarachtig angstaanjagende film.