71ste editie van filmfestival Cannes biedt ruimte aan oud én nieuw

Vers bloed

De 71ste editie biedt ook ruimte aan nieuwe namen, aan vers bloed in de - vooralsnog - achttien films rijke competitie voor voor de Gouden Palm. Zoals de Amerikaan David Robert Mitchell, bekend van horrorhit It Follows, of de Libanese Nadine Labaki (Caramel, Where Do We Go Now?). Van twee regisseurs is het nog de vraag of ze hun wereldpremière van het nieuwe werk mogen bijwonen: zowel de Rus Kirill Serebrennikov als de Iraniër Jafar Panahi, wiens nieuwe film door artistiek directeur Thierry Frémaux werd omschreven als een 'feelgood roadmovie', hebben huisarrest en mogen niet vrij reizen.



Hollywoodbombast is er ook, buiten de competitie: Solo: A Star Wars Story van Ron Howard, een nieuwe sciencefictionspin-off met de jonge ruimtevrijbuiter Han Solo, Harrison Fords oude rol.