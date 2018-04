Filmcomponist Benjamin Wallfisch dirigeert eigenlijk niet meer, maar voor Ravel wil hij wel weer op de bok gaan staan

Een jaar of vijf geleden ­besloot hij als dirigent te stoppen, toch staat ­Benjamin Wallfisch (38) morgen op de bok in het Concertgebouw. Sinds hij als filmcomponist naar Los Angeles verhuisde om scores te maken voor Hollywoodfilms, zoals vorig jaar nog Blade ­Runner 2049, kan hij het dirigeren er niet meer bij doen.



Maar hier zit hij in Amsterdam in de voormalige kerk aan het Obiplein van het Nederlands Philharmonisch Orkest, waarmee hij net Ravels Daphnis et Chloé heeft gerepeteerd. En morgen vindt de wereldpremière plaats van Symphonic Cinema: een crossoverproject van cineast Lucas van Woerkum, die zijn film tijdens de muziekuitvoering in het Concertgebouw live monteert - de film volgt dus de muziek in plaats van andersom.