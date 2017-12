'De studenten-Oscar die ik won is geen garantie voor succes'

Midden september krijgt Marit Weerheijm ( 25 ) een mailtje van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Inderdaad, de instantie die jaarlijks de Oscars uitreikt. Of ze even kan bellen. Haar afstudeerfilm Grijs is ook een kleur staat op de shortlist voor de Student Academy Awards, de studentenversie van de meest prestigieuze filmprijs wereldwijd.



Weerheijm zit thuis ziek en in pyjama op de bank als ze het mailtje krijgt. Als ze de representant van de Academy eenmaal aan de lijn heeft, vraagt hij of ze in oktober tijd heeft om naar L.