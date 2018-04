Oprichter Larry Harvey (70) van festival Burning Man overleden

Oprichter Larry Harvey van Burning Man, het anarchistisch getinte festival in de Black Rock-woestijn in Nevada, is zondag op 70-jarige leeftijd gestorven. Hij overleed in een ziekenhuis in San Francisco nadat hij op 4 april was getroffen door een beroerte. Harvey begon het festival met de uitbundige theatrale performances en concerten 32 jaar geleden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een belangrijk podium voor tegenculturen en alternatieve en spirituele leefwijzen.



De weeklange editie van 2017 trok 70 duizend bezoekers, die het gewoontegetrouw vrij stond om een concert te geven en op het enorme terrein hun eigen kunstprojecten of performances te presenteren. Talrijke deelnemers dosten zich - zoals het hoort op Burning Man - uitzinnig uit, anderen liepen dagenlang naakt rond. Het festival wordt traditiegetrouw afgesloten met het in brand steken van een immens en met vuurwerk volgestouwd beeld van een man - de brandende man naar wie Harvey het festival heeft vernoemd.



Harvey, een boerenzoon, kwam in de vroege jaren 70 in het progressieve San Francisco terecht en kwam daar in contact met kunstenaars. In een park met uitzicht op de fameuze Golden Gate Bridge organiseerde hij voor een select gezelschap de eerste Burning Man. De alternatieve sfeer die daar hing, op een stuk strand waar naaktrecreatie was toegestaan, is altijd bij het festival blijven horen. Zo hield Harvey commercie goeddeels buiten het terrein en bleef de festivaleconomie gebaseerd op geven en ontvangen in plaats van kopen, verkopen en winst maken. Wie gul was (bijvoorbeeld door meegebracht voedsel te delen, vrijwilligerswerk te doen of een act op te voeren) kon rekenen op gulle wederdiensten, was Harveys filosofie.



De volgende editie van Burning Man is gepland voor eind augustus.