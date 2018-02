Niet de gedroomde, wel een aardige opening van Schrit_tmacher festival

Er staat een naaimachine en er liggen veiligheidsspelden. Als je wilt, kun je in Schunck*, het kunstencentrum in het Glaspaleis in Heerlen, je kleren ter plekke een punk-make-over geven. Do it yourself. Scheur erin, speld erdoor, anarchistisch teken of bandlogo erop, vuist maken en boos worden op heersende conventies. Vergeet niet een middelvinger op te steken richting het kapitalisme als het Grote Kwaad.