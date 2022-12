Hopelijk leren we onszelf en elkaar steeds beter te bevrijden

Op 11 juli bood minister Ollongren excuses aan voor de massamoord in Srebrenica in 1995. Nabestaanden hadden daar 27 jaar op moeten wachten, en voelden zich gepasseerd door eerder gemaakte excuses aan de veteranen van Dutchbat III.

Op 17 februari bood premier Rutte excuses aan voor het stelselmatige en extreme geweld door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in 1945-1950. In zijn excuses betrok de premier ook het consequent wegkijken van eerdere kabinetten.

Op 26 januari 2020 bood premier Rutte zijn excuses aan voor de houding van de Nederlandse overheid tijdens de Jodenvervolging. In de 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog was het ene momentum na het andere gepasseerd, maar toen het dan eindelijk zover was, vloog de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité premier Rutte om de hals van blijdschap.

En dan nu, bijna 150 jaar na de afschaffing van de slavernij, zijn door de regering excuses gemaakt voor ons slavernijverleden. Na alle commotie, afkeuring en geheimzinnigheid over wat het ‘betekenisvolle moment’ zou gaan inhouden, sprak Rutte dan toch de woorden uit waar zovelen op hebben gewacht. Namens de Nederlandse staat is slavernij erkend en veroordeeld als misdaad tegen de menselijkheid, waarvoor een misdadig systeem was opgezet en waarvan het leed tot op heden doorwerkt in de levens van mensen om ons heen. Nederlandse slavenhandelaren hebben vanuit Afrika ruim 600.000 mensen verscheept en verkocht, in Azië betrof het tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen mensen. Het feit dat we bij dat laatste cijfer een marge hanteren van 400.000 man meer of minder is op zichzelf al beschamend.

Misschien zijn de grote aantallen te abstract, of is het te lang geleden om de gebeurtenissen in te kunnen voelen als die niet je eigen familiegeschiedenis raken. Het is zoeken naar een verklaring want de vraag dringt zich natuurlijk wederom op: waarom laat het maken van excuses zó lang op zich wachten? Doet de erkenning van onrecht afbreuk aan het zelfbeeld van onze natie? Is het verbond met onze voorvaderen niet bestand tegen een eerlijke, volledige blik? Of is het te pijnlijk als het besef indaalt dat ongelijkwaardige verhoudingen van nu mede berusten op misdaden van toen? En dat het verleden daardoor dichterbij is dan we willen?

Vorig jaar was ik op Curaçao waar ik, na een week vol strand- en snorkelgeluk, de laatste vakantiedag besteedde aan een bezoek aan Kura Hulanda, een slavernijmuseum. Daar liep ik steeds bedrukter van het ene informatiebord naar het volgende, waarbij de droge feiten rondom de ‘Afrikaanse Handel’ zich als een baksteen in m’n maag nestelden. Vooral de originele scheepsdocumenten waarop al die mensenlevens boekhoudkundig waren teruggebracht tot financiële posten waren onverteerbaar. Om van de buitengewoon inventieve martelwerktuigen maar niet te spreken.

Na afloop stond ik op een binnenplein gedeprimeerd om me heen te kijken, een roodverbrande Amerikaan kwam naast me staan. ‘I feel physically ill’, zei hij met een verwrongen gezicht, ‘where is the humanity after all this?’ Ik moest hem het antwoord schuldig blijven, de hele mensheid scheen mij bijzonder lelijk toe op dat moment. Zwijgend lazen we de woorden die op een muur waren beschilderd: No laga duele bieu sklavisábo di nobo. Oftewel: Laat oud zeer je niet opnieuw knechten.

Hopelijk leren we onszelf en elkaar steeds beter te bevrijden. Het duurt vaak veel te lang, maar oprechte verontschuldigingen zijn altijd een weg vooruit.