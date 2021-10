Zwarte wijn zonder fratsen, zo donker als chocolade

Nepnieuws, het bestaat op alle terreinen, zelfs bij wijn. ‘Suikervrije wijnen!’, roepen advertenties, ‘zonder suiker of koolhydraten, om zonder schuldgevoel van te genieten!’ Maar gewone droge wijn bevat nooit suiker of koolhydraten of zo weinig dat het er niet toe doet. Daarbij levert alcohol flink meer calorieën dan suiker. Kortom, het is pure verlakkerij. Succes ermee. Wij openen een fles met iets echts. Een fles die twee jaar geleden hier ook al open ging, hoewel het toen om de 2018 ging. De 2019 is echter weer zo’n feest dat ik hem u niet wil onthouden. En dan te bedenken dat het allemaal het gevolg is van de energie van de Vlaamse dichter, schilder en vooral componist Robert Herberigs, die in 1925 een abrikozenboerderij kocht in de Ardèche. Als vakantiehuisje. Diens zoon verving de fruitbomen door wijnstokken en knokte zich door de kwaliteit van zijn wijn de appellation côtes du rhône in. Die mag nog steeds blij zijn met zo’n ‘lid’. Zwarte wijn maken ze, waarop je kunt kauwen als op chocola. Voorts complete boemboes van specerijen in de geur. Vuurwerk.

