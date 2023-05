Zeven recepten van de moeders (en een vader) van de Volkskoks

Yvettes sodabrood. Beeld Oof Verschuren

Voor veel koks is mama’s keuken dan ook nog steeds heilig. Voor Moederdag: zeven recepten van de Volkskeuken uit moeders pot.

Sodabrood van Yvettes moeder

De moeder van Yvette van Boven hield haar dochters het belang van zelfredzaamheid voor. Ze leerde hun hamer en nijptang hanteren, en de naaimachine bedienen, maar ze verklapte natuurlijk ook haar keukengeheimen. Zoals dat van zalig zacht Iers soda bread, waarin je naar oud gebruik een kruis moet snijden om de feeën eruit te laten.

Klik hier voor het recept

Spaanse broodjes met tomatenvulling

Op Ibiza kreeg Sake Slootweg het recept van de moeder van de Poolse serveerster voor het allerlekkerste en simpelste tomatenprutje, dat ze ‘Spaanse boter’ noemden. Niet moeilijk doen, zet de staafmixer op een paar tomaten en smeer er gegrilde broodjes mee in. Ook voor wie zelden in de keuken staat een perfect recept om mama te verrassen.

Klik hier voor het recept

Nasi van papa

De moeder van Onno Kleyn droeg met graagte de keuken over aan zijn vader. Met blokjes, zakjes, groente- en specerijengemak en snelkookrijst had die in no time een pan roefroefgeluk klaar. Kleyn maakt de nasi van zijn vader tegenwoordig iets minder zoet, iets minder hatsekidee en ook vleesloos. Maar een gebakken ei met zachte dooier hoort er nou eenmaal bij.

Klik hier voor het recept

Mama’s troost

Als troost in moeilijke tijden maakte Tallina van den Hoed voor haar moeder een tafel vol kleine lekkere gerechten, waar onder haar lievelingsmaal: vitello tonnato. En doe het de easy way, haal gebakken fricandeau bij de slager en vraag om iets dikkere plakken. Maak er genoeg saus bij en eet met lekker brood.

Klik hier voor het recept

Maaltijdsoep

Laksa, een maaltijdsoep met van die heerlijke noedels erin, was een van de favoriete soepen van Volkskok Pay-Uun Hiu. Maar na de scheiding van haar ouders kwam het nooit meer op tafel. Pas veel later vond ze het recept terug in het receptenschrift van haar moeder. Alleen heette het daarin kerriekip. Hiu maakte er een vleesloos gerecht van. Zonder ei, maar met gefrituurde dobbelsteentjes tofu is het nog vegan ook.

Klik hier voor het recept

Moeders hotpot

De moeder van Marie Louise Schipper was nooit wars van een experiment. Al in 1973 introduceerde ze bij het kerstdiner fonduen met bouillon. ‘Dit is Japans’, ze er plechtig bij. Ze was haar tijd ver vooruit. Tegenwoordig zijn er elektrische tweevaksfonduepannen te koop voor twee verschillende bouillons en heet dit naar Aziatisch voorbeeld ‘hotpot’.

Klik hier voor het recept

Aardbeien onder een schuimdakje

Bij de moeder van Loethe Olthuis waren toetjes met schuimkop populair. Overal ging stijfgeklopt eiwit op: beschuit met appelmoes en schuimkop, rabarber met schuimkop, custardvla met schuimkop en zelfs stoofpeertjes met schuimkop. Even in de oven en voilà: een nagerecht op stand. Met aardbeien is dit sensationeel ogende toetje meteen ook seizoensproof.

Klik hier voor het recept