Yvette ging deze week koffiedik kijken (en we maken brownies met koffie)

Beeld Oof Verschuren

Mijn week stond in het teken van koffie. Nu begint mijn dag steevast met een sterk bakkie, maar nu was ik ook nog op visite bij een Turkse vriendin die Turkse koffie voor mij zette. Turkse koffie wordt gezet met heel erg fijngemalen koffie. Eerst wordt er water in het kopje gegoten om de hoeveelheid af te meten. Dat water gaat in een klein metalen kannetje met een lange steel. Dat is handig: zo brandt u uw handen niet als het kannetje op het vuur gaat.

Enfin, er ging ook koffie in het kannetje bij. Anderhalf schepje per kopje, maar die hoeveelheid verschilt iets per koffiezetter. Een Turkse vriend van mij doet altijd een paar gekneusde peulen kardemom in het kannetje, maar deze vriendin niet, ook dat verschilt dus per gastvrouw of -heer. Ze roerde de koffie door het water en bracht het zachtjes aan de kook. Steeds schepte ze met een koffielepeltje het bovendrijvende schuim af en verdeelde dat over onze twee kopjes.

Ze liet de koffie aan de kook komen, schonk onze kopjes halfvol, zette de koffie terug op het vuur en liet de koffie opnieuw koken. Voor een tweede keer schonk ze voorzichtig de koffie uit het kleine potje tot onze kopjes vol waren, met een mooi schuimlaagje bovenop. We namen ze mee naar tafel en wachtten tot de drab iets was gezakt om het op te drinken.

Toen mijn kopje leeg was, moest ik het op het schoteltje keren en wachten tot de bodem op kamertemperatuur was.

Nu kwam het leuke stuk: ze ging koffiedik kijken.

Ze keek diep en lang de drab in. Met een geschrokken hoofd keek ze op: ‘Wat heb jij het druk’, zei ze. Blijkbaar stond dat zelfs in de bodem van mijn kopje geschreven. Verder zag ze allerlei spannende avonturen in mijn nabije toekomst, die werkelijk klopten en waarover ik haar niets had verteld. Één daarvan was dat ik voor het eerst weer chic uit eten zou gaan met mijn geliefde. Dat klopte. Wat we aten? Koffie! Het zat in de zure dressing van de vis, het was meegetrokken in de olie die het bord afmaakte. Verbluft nam ik het thema koffie mee in mijn eigen gerechten van deze week. Ik voorspel u heel veel lekkers, volgende week doen we iets met het koffiedik (bewaren dus!), eerst maar even koffiezetten voor lekkers voor bíj die koffie.

Koffie-dadelbrownies

250 gram dadels, zonder pit 250 ml sterke koffie (bewaar het koffiedik in de koelkast voor het recept van volgende week) 125 gram roomboter 150 gram pure chocolade, in stukjes 2 eieren 50 gram cacao, plus extra ½ theel. bakpoeder ½ theel. zout 150 gram bloem 200 gram bruine basterdsuiker 100 gram pecannoten

Verwarm de oven voor op 160 graden. Vet een vierkante bakvorm in (20x20 cm) en bekleed de bodem met bakpapier, laat de randen overhangen.

Kook de dadels met de koffie op laag vuur tot ze zacht zijn en de koffie bijna ingekookt. Schep de boel in een hakmolen en draai het geheel glad met de boter en de chocolade. Door de warmte zal alles smelten. Laat even staan.

Klop in een beslagkom de eieren met de cacao, bakpoeder en zout. Roer de dadelcrème erdoorheen.

Meng de suiker met de bloem. Spatel dat door het dadelmengsel. Schep op het laatst de pecannoten door het beslag.

Schep het beslag in de bakvorm en strijk de bovenkant glad. Bak zo’n 25 minuten of tot het midden net is gestold. Laat volledig afkoelen en snij dan in negen vierkanten. Bestrooi eventueel met cacao.

En de restjes?

Bewaar de koffiedrab in de koelkast voor het recept van volgende week.

Rasp droge brownies op een grove rasp tot kruim en bak in een koekenpan in roomboter uit. Laat afkoelen op keukenpapier en gebruik het krokante kruim op toetjes.