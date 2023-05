Voor een weergaloze slaweek: zeven recepten en een les in dressing

Franse sla met sjalot- en walnotendressing Beeld Sake Slootweg

Groene sla met knoflookcroutons

Sla is niets en sla is een mirakel, vindt Onno Kleyn, een verzinseltje van de kosmos met een knipoog van de tovenaar. Met slechts olie en azijn en vers gebakken knoflookcroutons maakte een Franse patronne er een adembenemend voorgerechtje van.

Klik hier voor het recept

Jonge sla voor Kopland

Als er een dichter is die de kropsla voor eeuwig aan de canon van de Nederlandse poëzie heeft toegevoegd, is het Rutger Kopland. Bij zijn dood bracht Pay-Uun Hiu een ode aan zijn jonge sla, eenvoudig op smaak gebracht met een vinaigrette of met een oud-Hollandse slasaus en een zachtgekookt ei.

klik hier voor het recept

Klassieker: caesarsalade

De salade van de Amerikaans-Italiaanse chef Caesar Cardini is zo’n klassieker dat-ie in veel restaurants als een slap aftreksel van zichzelf wordt geserveerd. Loethe Olthuis brengt de caesarsalade weer terug tot zijn ware zelf: een briljante combinatie van parmezaanse kaas, ansjovis, ei, croutons en verse bindsla of little gem.

klik hier voor het recept

Vermoeide sla

In Normandië leerde Sake Slootweg hoe hij sla moet ‘vermoeien’, een noodzakelijke handeling om de blaadjes precies lang genoeg te mengen zedat er overal dressing zat, maar ze nog net niet slap gingen hangen door het gewicht van de saus. ‘Fatiguer la salade’, zeggen de Fransen. Maar in het Nederlands heet dat gewoon ‘fatigeren’.

klik hier voor het recept

Uienquiche

Tallina van den Hoed vond een kookboek uit de jaren tachtig met budgetgerechten. Koken onder een tientje, in guldens wel te verstaan, zal niet zo gauw meer lukken. Maar met haar uienquiche met sla bleef ze wel onder de 10 euro. Staat niet in het boek, is wel lekker.

klik hier voor het recept

Garnalensalade

De leden van de chique New England Fat Men’s Club in Vermont keken niet op een tientje. Wie minder dan 100 kilo woog, kwam er niet in. En die kilo’s kwamen niet uit een goedkope supermarkt, maar van het goede leven. Marie Louise Schipper koos uit een menu uit 1904 het enige, redelijk bescheiden gerecht waar nog wat groen in zit. Denk aan bleekselderij, bosuitjes en kropsla.

klik hier voor het recept

Gevulde slapakketjes

Voor een iets steviger maal met sla ging Onno Kleyn te rade bij een kookboek met de recepten van de beste slow food osteria’s in Italië en slapakketjes met kalfsmedaillon in tomatensaus. Het is wat gepruts om van slablaadjes pakketjes te vouwen, maar gewoon rustig blijven - het is niet voor niets slow food. En het resultaat mag er zijn.

klik hier voor het recept

Les in dressing

Een goede sla maken, zei kookgrootheid Alice Waters tegen onze restaurantrecensent Hiske Versprille, is de alfa en de omega van het koken. Het is iets wat iedereen moet kunnen. Daarom een spoedcursus dressing van de onbetwiste petemoei van de Amerikaanse Farm-to-Tablebeweging en oprichter van toprestaurant Chez Panisse. ‘Kijk je blaadjes áán - ze moeten terugkijken.’

Klik hier voor de lessen van Waters