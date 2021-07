Vier het begin van de zomer met deze kersentaart van Yvette van Boven

Beeld Oof Verschuren

’s Avonds eten we zoveel mogelijk buiten in de Amsterdamse achtertuin. Door de vele regen afgewisseld met zomerse warme dagen ziet ze eruit als een wulpse jonge griet, in de bloei van haar leven. Alles is voluptueus aan haar. Een tuin om in te bijten.

Rond 9 uur komt de merel. Vorig jaar zat hij vaak op de makelaar van ons dak, nu vaker op die van de buren. Hij zingt prachtig, al heeft dat even geduurd. Aan het begin van het voorjaar was-ie vaak nog niet goed bij stem, maar nu hij zoveel oefent gaat het hem steeds beter af en laat hij vanaf grote hoogte weten dat dit sappige stukje tuin het zijne is.

Dan staat er in de tuin van de buuf op rechts een prachtig boompje, met frêle takjes en dito blaadjes, ik vermoed een krentenboompje, ze bloeit zo mooi in de lente. Er wonen slanke vinkjes in, die als we buiten eten altijd even komen inspecteren of we wat eetbaars laten liggen.

Iets later in de avond strijkt in die krentenboom een dikke duif neer. Hij is verschrikkelijk onhandig en veel te zwaar voor de broze takjes waar hij zich op nestelt. Met z’n dikke billen draait hij net zo lang tot-ie lekker zit. Blaadjes dwarrelen in het rond, de tengere takken buigen zo zwaar onder zijn volle gewicht door dat ik maar hoop dat de duif het er een avond op redt. Maar de volgende dag is hij gewoon weer terug. Schijnbaar vond hij het comfortabel.

Gek genoeg laat elk dier de krentjes in de boom zitten.

Ik zie ze roder worden vanuit ons raam. Mijn Ierse krentenboompje is tegen de zomer al leeg, net als de kersenboom bij mijn moeder, in de tuin van ons ouderlijk huis.

U kunt er zilverpapier in hangen tot u een ons weegt, en gillen tot u schor bent (mijn moeder), het helpt geen zier: de vogels komen gewoon terug voor die kersen of krenten als u binnen nietsvermoedend de was vouwt.

Zo zien we elk jaar de steenvruchtvoorraad in de vogelbek verdwijnen en verheugen we ons gewoon nergens meer op. Koop ik gewoon kersen op de markt, het is voor mij toch het begin van de zomer! We vieren dat deze keer met taart, ik wens u een heel fijne vakantie toe.

Omgekeerde kersen-amandeltaart

25 + 200 gram roomboter, op kamertemperatuur 2 eetl. + 200 gram fijne tafelsuiker 500 gram (liefst verse!) kersen, ontpit 250 gram amandelmeel 1 theel. bakpoeder ½ theel. zout drup amandelextract 100 gram yoghurt 2 eieren

Verwarm de oven voor op 170 graden. Vet een taart- of springvorm in van 22cm∅, knip een stuk bakpapier op maat en pas die op de bodem. Vet alles in met het klontje boter, vooral dik op de bodem. Bestrooi de bodem met de 2 eetlepels suiker en verdeel de ontpitte kersen erover in een enkele laag.

Klop de boter met de suiker licht en luchtig. Meng het amandelmeel, bakpoeder en het zout erdoor tot een egaal mengsel. Klop de eieren met de yoghurt glad en meng het door het amandelbeslag. Breng op smaak met een drup amandelextract.

Schep het beslag op de kersen in de vorm en smeer de bovenkant glad met de achterkant van een natgemaakte lepel. Zet de taartvorm op een bakplaat tegen eventueel lekken en bak de taart in ongeveer een uur mooi gaar.

Laat dan 5 minuten rusten, laat een puntig mesje tussen taartvorm en cake glijden om hem los te maken en keer de taart dan uit op een groot bord.

Serveer nog warm met een bolletje vanille-ijs of dikke yoghurt.

Opmaaktip:

De taart blijft goed afgedekt wel een week goed. Heel lekker ook als wentelteef: week dikke plakken in losgeklopt ei met een scheutje melk of room, suiker – en een scheutje rum! – en bak ze in roomboter op middelhoog vuur goudbruin. Serveer met poedersuiker.