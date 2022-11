Supermarktwijn wilt u, hoorde Onno Kleyn, dus tipt hij deze vrolijke wijn van Picnic

Wijn van de hoek, dat wilt u, zo bereiken mij berichten. Niet meteen zes flessen moeten bestellen. Dat begrijp ik. Supermarktwijn dus. Wijn van ketens, van de wijnhandel liefst ook, hoewel het moeilijk is om daar specifiek te zijn, omdat die een erg wisselend aanbod hebben. Ik doe mijn best, maar zoals al eerder gezegd bieden de kleinere (online)verkopers vaak de spannendste en aantrekkelijkste wijnen, wijnen met een eigen smoel.

Vandaag Duitse rode en witte van Picnic, waar het wijnaanbod de laatste maanden flink is verbeterd. Als klant kun je daar per fles bestellen. De wijnen heten 482, naar de afstand in kilometers tussen het wijnbedrijf en de bron van de Rijn. Scherpe opletters komen dan in Nierstein uit, vroeger een naam die aan minkukelige zoete wijn was verbonden. Daar heeft de ‘dry riesling’ van Louis Guntrum niets van: vrolijk spul, duidelijk het gonzend minerale karakter van de druif, piepklein restzoetje om het erg frisse op zijn plaats te zetten. De 482 pinot noir is volgens dezelfde gedachte gemaakt, sappig en kwiek, soepel drinkbaar, helder van toon. Frisch und fröhlich.