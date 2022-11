Schuldgevoel over ijs eten in de herfst? Nergens voor nodig

Botergaletten Beeld Oof Verschuren

Nadat ik openlijk mijn liefde voor softijs had betuigd in de podcast Etenstijd, die ik maak met Teun van de Keuken, kreeg ik veel bijval. Tegenwoordig moet eten vaak verantwoord, gezond en het liefst ook nog duurzaam zijn en als iets daarbuiten valt, wordt het algauw een guilty pleasure genoemd. Schuldig! Alsof ik me ineens enorm moet gaan schamen als ik eens van een pennywafel geniet of van een ijskoude Snickers uit de koelkast. (Ook een favoriet trouwens). Ik ga me niet schamen, ik hou gewoon enorm van softijs, ik zet het zelfs in de krant. En velen zijn met mij, bleek naderhand, de softijsliefhebbers kwamen ineens uit alle hoeken en gaten uit de kast.

Softijs is heel vers ijs en wordt op een hogere temperatuur gehouden dan schepijs waardoor het getapt moet worden in plaats van geschept.

Nu de herfst zijn intrede doet gaan de meeste ijswinkels dicht, de softijsmachines worden schoongemaakt en losgekoppeld tot de nieuwe lente van 2023.

Wij, de softijsliefhebbers, moeten ons verheugen op een nieuw seizoen. Het is eigenlijk hetzelfde als met uw favoriete fruit of groente: want ook softijs heeft een seizoen. Aardbeien of rabarber eet u ook niet in december.

Om de tussentijd door te komen heb ik een vervanger gevonden in de supermarkt (ik zet het even in de krant voor mijn mede-ijsliefhebbers): de ijsrol.

In de vrieskasten, bij het roomijs, ligt op de onderste plank de ijsrol. Kost ongeveer niks, heeft een raar gewicht – het is onbegrijpelijk licht – maar benadert de smaak van softijs. Krankzinnig zoet, snijdbaar ijs, dat u tussen twee wafeltjes – of koekjes – moet houden om het te kunnen eten.

Maak die koekjes dan gewoon wél zelf, dan kunnen de voedselpuristen er niks van zeggen. En maak dan gelijk de allerlekkerste, boterigste koeken ooit, alsof u de banketbakker zelf bent. Zonder ijs zijn ze trouwens ook fantastisch.

Botergaletten voor 24 stuks 225 gram boter, op kamertemperatuur

150 gram poedersuiker

1 theel. vanille-extract

200 gram bloem, plus extra

50 gram maïzena

snuf zout

de fijne rasp van 1 citroen

Verwarm de oven voor op 160 graden. Beleg een grote bakplaat met bakpapier.

Klop de boter met de poedersuiker en het vanille-extract romig en licht. Zeef in een aparte kom de bloem met de maïzena en het zout en roer de citroenrasp erdoor. Spatel het meelmengsel door het botermengsel. Kneed het kort met schone handen en als het erg plakkerig is mag er een extra wuif bloem bij, dat is oké. Vorm er een bal van en laat die 30 minuten tot een uur ingepakt in wat folie in de koelkast rusten.

Rol het deeg daarna uit op een met bloem bestoven aanrecht en steek er koeken uit met een uitsteekvorm, met een diameter van zo’n 7 cm of met een groot glas.

Schraap de restjes deeg bij elkaar en rol opnieuw uit om weer opnieuw koeken uit te steken. Werk snel zodat het niet te warm wordt, dan wordt het deeg onhandelbaar. Leg ze met een pannekoekmes of paletmes een centimeter of 3 uit elkaar op de bakplaat.

Bak de koeken 13-15 minuten of tot ze mooi goudgeel zijn. Laat ze iets afkoelen en til ze dan voorzichtig op een rooster om helemaal af te laten koelen.

Bak de volgende porties en ga door tot alles op is. Het deeg kan ook goed worden ingevroren, dus maak gewoon een dubbele portie. Daar krijgt u geen spijt van.

Opmaaktip

Bewaar de koeken in een luchtdichte doos. Zijn ze toch taai? Dan kunt u ze even oppiepen in een warme oven en weer opnieuw laten afkoelen. Of u verbrokkelt ze grof door iets zachter geworden roomijs en vriest het ijs opnieuw in: echt heel lekker!