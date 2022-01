Pot ingemaakt fruit over? Maak er dit toetje (annex ontbijt) mee

Kersencrumble. Beeld Oof Verschuren

Anderhalf jaar geleden waren we met de televisieploeg in Limburg. We stonden onder rijen morellenbomen met Susanne Görtz die daar, in Baarlo, met haar familie, een heel grote boomgaard heeft. Dat klinkt gewoon, maar dat is helemaal niet meer zo. De meeste morellenbomen staan tegenwoordig in Oost-Europa, terwijl de vlaaibakkers hier juist zo naar die zure kersen snakken.

Morellen horen gewoon bij Limburg, vond Susanne, en ze begon met steun en inzet van de provincie en haar familie de teelt in eigen land, op de plek waar de vlaaibakkers wonen. Morellen zijn, zoals ik eerder schreef, zure kersen en die smaken echt anders dan die dikke zwarte kersen uit kraam in de zomermaanden. Ze zijn ook iets kleiner en rauw niet eetbaar. Je moet ze koken om ze te kunnen gebruiken, maar dan zijn ze uitermate geschikt voor gebak. Waar de gewone kers veel te zoet voor is, is dat zuurtje uit de morel precies perfect in balans met het zoete gebak waar ze voor worden gebruikt.

Susanne verkoopt daarom haar morellen alleen in potten op sap of geperst tot kersensap in grote glazen flessen. Wie dat sap heeft geproefd, weet dat er in de hele wereld niets lekkerders is dan dat.

Toen de boomgaard door de overstromingen in de zomer van 2021 volledig onderliep, moesten de morellen vliegensvlug worden geoogst en waren ze helaas te slecht om in te maken. Via noodoproepen kon Susanne gelukkig haar hele oogst uitverkopen, want de mensen stonden voor haar sap in de rij.

Ik prijsde mezelf gelukkig met de potten die ze mij ooit had meegegeven. Wat in de pot zit verzuurt niet (de kersen waren ook al zuur natuurlijk) en zo had ik ze nog lekker op de plank in de provisiekelder staan. Speciaal voor deze maanden. Want daar is de inmaak voor: loop uw kast eens binnen, de kans dat daar nog een pot ingemaakt fruit (uit het kerstpakket?) staat is best groot.

Maak er dit toetje mee, wat niet op gaat is net zo lekker als ontbijt.

P.S.: de voorraad van Susanne is nu helemaal op, maar hou haar fruitgaard in de gaten zodat u deze zomer de eerste bent die bij haar aanklopt: fruitboerderij.com

Kersencrumble met pindakruim en kaneel

voor 6 schaaltjes

voor de kruimellaag 100 gram amandelmeel 50 gram havermout (liefst grove) 50 gram lichte basterdsuiker 100 gram (liefst grove) pindakaas 50 gram boter, zacht voor de vulling 2 kleine of 1 grote pot (in totaal ca. 700g) morellen of kersen op sap 1 theel. kaneel de zaden uit 4 kardemompeulen, gemalen in de vijzel 100 gram lichte basterdsuiker 1 theel. vanille-extract snufje zout 2 eetl. maizena

Meng voor de kruimellaag amandelmeel, havermout, suiker en een klein snufje zout in een grote kom. Wrijf de pindakaas met schone handen erdoor tot het mengsel eruitziet als kruim. Wrijf dan de zachte boter erdoor tot het mengsel kruimelig is. Zet tot gebruik in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Giet de kersen af, maar vang het sap op in een pannetje. Voeg de basterdsuiker, kaneel, kardemom en het vanille-extract, toe en verwarm de saus op middelhoog vuur tot de suiker opgelost is. Los de maizena op in 2 eetlepels koud water en giet de helft bij het warme kersensap in de pan. Keur hoe dik het wordt, vindt u het te dun dan kan er nog een beetje opgeloste maizena bij. Het moet op de achterkant van uw lepel blijven liggen en u moet er met uw vinger een pad doorheen kunnen trekken dat niet direct sluit. Schep de kersen erdoor.

Verdeel het kersenmengsel over zes schaaltjes (of gebruik één grote ovenschaal). Bedek de kersen met het kruimelmengsel.

Bak kleine schaaltjes 15-20 minuten of tot ze goudbruin zijn en de saus borrelt, bak een grote schaal iets langer, maximaal 25 minuten. Serveer eventueel met een scheut ijskoude ongeklopte room erbij gegoten, is lekker.

OPMAAKIDEE

Dit is dus een ideaal ontbijt. Wat er over is, kunt u met yoghurt of kwark zo koud uit de koelkast weglepelen.