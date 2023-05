Op de smaak van deze Portugese vinhos verdes is het uitstekend surfen

Half maart verruilden we twee dagen voor vertrek het geplande weekje in het eigen Franse huis voor zeven dagen Algarve. Na veel alternerend ziek zijn en met een loodgrijze weersvoorspelling voor de Bourgogne was dat wat we nodig hadden. Het werkte perfect. In Zuid-Portugal scheen de zon op onze bolletjes en bleek het gemiddelde culinaire niveau verdienstelijk. De verrassing was de wijn: overal goed. Nou wist ik wel dat Portugal het uitstekend doet op wijngebied, maar dat ik dat mocht vaststellen op een notoire toeristenplek als Albufeira had ik niet verwacht. Fijne truc van de Portugezen: hun vinhos verdes met weinig alcohol. Hier een, of eigenlijk twee, van Quinta da Calçada, in wit en roze. De witte Portal is een vlinderende wijn, geurend naar citrus en groene appel, blij en onschuldig. De rosé is al net zo opgetogen van aroma, fris van smaak en met de opgewektheid van een vroege zomermorgen. Vinho verde komt uit het uiterste noorden van Portugal, waar de winden van de koude oceaan de hitte temperen. Je kunt er goed surfen, geloof ik. Als het op de smaak van deze wijnen mag, doe ik mee.

Beeld RV