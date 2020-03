Nieuw initiatief: boodschappenpakketten gevuld met de etenswaren voor de horeca

Freke van Nimwegen (achter) bij het inpakken van de boodschappenpakketten bij het Food Rescue Center Instock in Amsterdam. Beeld Rebecca Fertinel

‘Het is heel scheef’, zegt Freke van Nimwegen van Food Rescue Center Instock. ‘Bij de supermarkten kopen ze de schappen leeg en krijgen ze spullen niet aangeleverd en ondertussen zitten de horecaleveranciers met hun handen in het haar omdat ze hun producten niet kwijt kunnen en moeten weggooien.’

In de eerste plaats werden ze daar zelf mee geconfronteerd, want de restaurants en foodtruck van Instock bestaan bij de gratie het verwerken van voedsel dat anders zou worden weggegooid. Maar door de sluiting van de horeca bleven zij ook met hun geredde etenswaar zitten. Een telefoontje van Samuel Levie van worstenmakerij Brandt & Levie na het eerste weekend van de horeca-lockdown maakte niet alleen duidelijk hoe nijpend het probleem is, maar leidde ook tot een nieuw initiatief: supportyourlocalsNL met een boodschappenpakket met producten van lokale ondernemers die normaal alleen aan restaurants worden geleverd.

De inhoud van de eerste lading boodschappenpakketten. De inhoud is afhankelijk van het aanbod en kan per keer verschillen. Beeld Rebecca Fertinel

Met drie andere producenten (Bakkerij Mama, melkboer Moma en boerderij Lindenhoff) werd binnen 24 uur de hele onderneming opgetuigd, met het Food Rescue Center in Amsterdam-West als middelpunt. Donderdagochtend staan daar 250 kilo mandarijnen, 140 kilo aubergines, 550 kilo pompoenen, 400 kilo appels, peren en nog veel meer groenten, dozen vol droge en verse worsten, pakken melk en yoghurt en kratten met broden klaar voor verzending. Acht medewerkers met haarnetjes, handschoenen en mondkapjes vullen de dozen en tapen ze dicht voor de eerste levering van 400 pakketten. Ondertussen zingen de Bee Gees op de radio keihard Stayin’ Alive.

Buiten staat een van de karretjes van E-Bakkie klaar voor transport. Samuel Levie sprint naar zijn auto en brengt zelf een lading naar de transporteur over water, Sloepdelen aan de Nassaukade. Bij deze kleinschalige botenverhuur zouden onder normale omstandigheden de eerste toeristen al hun grachtentochtjes maken, maar alle sloepen liggen aan de kant. De eigenaar van het bedrijf bood gratis de boten aan. Een paar studenten, die anders de verhuur regelen, vormen nu het boodschappenteam dat stilletjes op de fluistermotor richting Leidsegracht vaart naar de eerste klant.

Dat is Veerle van Mierlo (26), die overrompeld de deur opendoet en op gepaste afstand blijft, zoals ook de bezorgers en Levie zelf (alle drie met latex handschoenen). De medewerker van de salesafdeling van een ‘gezonde’ frisdrankenleverancier had via haar vriendinnenapp over het initiatief gehoord en meteen een doos besteld.

Medewerkers van botenverhuurbedrijf Sloepdelen Amsterdam dragen de pakketten naar de boten voor verdere bezorging. Beeld Rebecca Fertinel

Bij de volgende klant, Corinne Salomons (61), hangt al een geel briefje bij de deur, want in de Amsterdamse binnenstad tref je zelden een woning met één bel. ‘Kijk nou toch eens wat een gezelligheid’, roept Salomons, die de doos meteen openmaakt. ‘Biologische producten, geen verspilling en een mooie vorm van support. Fantastisch initiatief’, zegt ze. ‘Gaan jullie ook in timeslots werken en komt er ook een vegapakket?’

Het is wel de bedoeling de service uit te breiden, zegt Levie later in de boot. Dit is, in versneld tempo en zonder voorgaand marktonderzoek, de pilot. In de eerste aanloop zijn er meteen 800 pakketten besteld, waarvan 250 door de Rabobank, die ze doneert aan de Voedselbank.

Twee bezorgers van Sloepdelen met de pakketten op weg naar de klanten. Beeld Rebecca Fertinel

Bij een afname van zo’n 1.600 stuks zouden hij en zijn mede-ondernemers enigszins uit de kosten zijn. Voor sommigen zou dat zelfs meer zijn dan ze produceren, denkt Levie, maar dan zijn er genoeg andere ondernemers die kunnen bijspringen. Dat is ook de achterliggende gedachte: dat dit format in andere steden wordt overgenomen, want daar is het voor de horecaleveranciers net zulk zwaar weer. ‘Als ik dit niet doe, ben ik failliet’, zegt hij. ‘Ik heb niet alleen mensen in dienst, maar ook ruimtes en machines, die moeten ook draaien. Ik hoop echt dat we zo de coronacrisis kunnen overleven.’

Een boodschappenpakket kost € 45,- plus € 5,- bezorgkosten, weegt ca. 9 kilo en is te bestellen via supportlocals.nl.