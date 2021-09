Met uitzicht op een Schiedamse windmolen: ramen op z’n Japans

Op een onooglijk hoekje in Schiedam treffen we een ramenbar met fijne noedelsoep én een beeldig uitzicht. De Japanse eigenaar maakt zijn noedels met het meel van de molen die we uit het raam zien.

Yokohama Ramen Saito, Parkweg 406, Schiedam shunmenblog.wordpress.com Cijfer 8- Huisgemaakte ramen, zowel reguliere in soep (vanaf € 9,50) als tsukemen (koude noedels om in soep te dopen, vanaf € 11). Uitstekende gyoza ook. Geen drankvergunning, wel koude oolongthee.

De onweerstaanbare film Tampopo uit 1985 werd bij uitkomst door maker Juzo Itami een ‘ramenwestern’ genoemd, een soort spaghettiwestern, maar dan Japans en met noedelsoep. Het verhaal gaat over een alleenstaande moeder die met hulp van twee cowboyachtige types een goede ramenmaker wil worden, en door de hoofdlijn heen zijn verrukkelijke kleine sketch-achtige scènes geweven, allemaal over eten en de Japanse obsessie daarmee. Een ander centraal thema is het idee van de shiroto, wat amateur of leek betekent, afgezet tegen de professionele ambachtsman. De lol, het enthousiasme en de gretigheid van de liefhebber (‘Ramen-eters zijn allemáál amateurs’, zegt hoofdpersoon Tampopo) tegenover de soms kleingeestige of zichzelf te serieus nemende professional, wordt op allerlei grappige, groezelige, sexy, lieve en hongerigmakende manieren uiteengezet.

Beeld Els Zweerink

Het zaakje Yokohama Ramen Saito zou qua setting prima in deze knotsgekke film passen. In Schiedam, net buiten het centrum, wandelen we door een scharrige straat met lelijke jarentachtigbouw. Saito zit in een hoekpand waar waarschijnlijk lang geleden een reisbureau is geweest, en daarna mogelijk een snackbar. Vanachter de glazen pui kijk je uit op twee Poolse supermarkten, twee coffeeshops, en drie prachtige, monumentale en torenhoge molens. Schiedam was ooit bezaaid met die reusachtige bouwwerken – de meeste stammen uit de 18de eeuw. Toshimi Saitou, de eigenaar van het restaurantje, betrekt het meel waarmee hij zijn huisgemaakte noedels vervaardigt bij molen De Vrijheid aan de overkant. Dat feit alleen al maakte dat we hier graag wilden gaan eten.

We zijn niet de enigen. Reserveren kan niet bij Saito, en als we om kwart over zeven arriveren staat er al een flinke rij voor de deur. We nemen plaats tussen de studenten, Japanse gezinnen en Rotterdamse hipsters – net als onze buren halen we een biertje bij de Polski sklep en beschouwen dat als ons aperitief. Ondertussen bewonderen we de molens (ze zijn echt overdreven hoog) en loeren we naar de koks die binnen met afgemeten bewegingen hun noedels droogzwieren en hun kommen beleggen. De inrichting is sober en de keuken opvallend houtje-touwtje – we zien enorme bouillonpannen met bakstenen erop om het deksel te verzwaren, de noedelmachine is een gedemonteerde pastamachine gemonteerd op een Ikea-snijplank en -deegroller, bijeengehouden met elastiekjes en tiewraps. Opvallend zijn ook de tientallen briefjes aan de muur: ‘Verse gember voor anti-verkoudheid’ en ‘Als we geen soep of noedels meer hebben zullen we helaas eerder sluiten’. ‘Bij hittegolf zijn we gesloten’. Er is een grote koelkast met frisdrank en chocomel – de zaak heeft geen drankvergunning – en er staan op centrale plekken in de zaak tapjes met lekkere, koude oolongthee.

Na een dik half uur mogen we gaan zitten, een vriendelijke Duitse dame heeft ons buiten alvast de eenvoudige kaart gebracht en onze bestelling opgenomen. Yokohama is na Tokio de tweede stad van Japan (en overigens ook onderdeel van de metropool Groot-Tokio). De regionale ramen – de meeste steden in Japan hebben een eigen versie – bestaan uit noedels in een bouillon gemaakt van varkensbotten en een sojabasis, vaak met spinazie, sesam, nori en charsiu, varkensgebraad. Er zijn ook noedels met miso-, of zout (shio) basis en in pittige kipbouillon te krijgen, of vegan. Tevens wordt hier tsukemen verkocht; een relatief nieuwe ramenbereiding waarbij de noedels koud worden geserveerd, met een meer geconcentreerde soep om ze hapje voor hapje in te dopen. Waar ramen met zijn dikke hete bouillon het perfecte gerecht is om lichaam en geest te verwarmen op een druilerige herfstdag, is tsukemen (je spreekt het uit als tskúmmen) juist heel geschikt voor warmere dagen.

We bestellen om te beginnen een bordje gyoza (€ 4 voor vijf stuks), driekantige pasteitjes die net als ramen oorspronkelijk uit China komen. Daar heten ze jiaoze, ‘pannenplakkers’ omdat je ze gaar stoomt tot ze zacht beginnen te knetteren omdat het water is verdampt, met als resultaat één knapperige en twee zachtgestoomde kanten. Ze zijn verrukkelijk, gevuld met zeer smakelijk varkens- en kipgehakt, gember, sesam en bosui.

Goede ramennoedels moeten een wat elastische beet hebben – doordat er alkalisch zout (soda) door het deeg gaat blijven ze dat ook hebben en vallen ze niet uit elkaar in de soep. Die van Saito (€ 9 voor medium, € 10,50 voor groot) zijn enorm springerig en smakelijk. De bouillon van lang en hard uitgekookte varkensbotten (dat wordt ook tonkotsu genoemd) wordt op een soja–dashibasis geschonken en is ook erg lekker, en wat minder stroperig-spekkig en vet dan we die eerder hebben gehad. De boel is vrij sober belegd met een evenwel prima in soja gemarineerd, zachtgekookt eitje, een berg spinazie met sesam en uitstekende charsiu.

Beeld Els Zweerink

De tsukemen nemen we op aanraden van de serveerster met een dikke saus van Japanse kerrie (zie kader) en ook weer een varkensbouillonbasis (€ 12 voor medium, € 13,50 voor groot). De noedels zijn na het koken koud gespoeld en hebben daardoor weer een heel andere, nog elastischer textuur gekregen – gedoopt in de dikke, sauzige soep zijn ze heerlijk glibberig en zout – nog meer dan bij gewone noedels is dit eigenlijk onmogelijk te eten zonder je complete voorschoot onder te spetteren. De soep is extra geconcentreerd (op het menu wordt de bezoeker ook gewaarschuwd dat je ’m beter niet zó kunt opdrinken) en kan naar wens nog worden aangevuld met knapperige peperolie, sojasaus, gebakken uitjes of witte peper.

Opgewarmd, ondergespetterd en voldaan verlaten we dit übersympathieke, fijne zaakje, het was het wachten meer dan waard.

Curry, kerrie en kari Er zijn nog altijd veel mensen (ik was er lang één van) die zich niet realiseren dat kerrie- of currypoeder niet één kruid, maar een samenstelling van specerijen is. Net als de smaak van cola (die is opgebouwd uit vanille, citroenschil, kaneel, koriander, oranjebloesem en nootmuskaat) is de smaak van kerrie unaniem zo’n belachelijk groot succes , dat we de losse smaken in het gele poeder maar heel moeilijk kunnen terugproeven. Meestal is het een wisselend mengsel van kurkuma, komijn, koriander, fenegriek, kaneel, kruidnagel, venkel, kardamom, gember en zwarte peper. Curry komt uit India. Het Tamilwoord kari betekent zoiets als ‘gekruide saus’. Die werd, om de verwarring compleet te maken, gemaakt met onder andere het iets mandarijnig smakende blad van de kerrieboom (dat je wel in curry’s aantreft maar niet in kerriepoeder). Het poeder werd uitgevonden door de Engelsen, die het weer naar allerlei andere plekken op de wereld brachten, onder andere Japan, waar het nog een veel gebruikelijker toevoeging is dan bij ons: vooral als dikke currysaus gemaakt van een roux met rijst, of met udonnoedels, is het bijna een nationaal gerecht. In Japanse kerrie zit trouwens ook (het originele kerrieblad indachtig) vaak mandarijnenschil.